Сделки, необходимые для выхода резидентов Евросоюза из совместных предприятий с российскими госкомпаниями, созданных до марта этого года, разрешены на срок до 5 сентября 2022 г.

Это уточнение содержится в документах шестого санкционного пакета ЕС, опубликованного в пятницу.

В список российских компаний, которых касается данный пункт, входят "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть", "КАМАЗ", ОАК, "Совкомфлот" и др.

Также не являются нарушением санкционного режима платежи в адрес этих компаний по контрактам, заключенным до 15 мая, поясняется в документе.