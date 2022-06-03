Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8271 RUR   0.0271 GBR   2.137 TRY   0.1031

Цена на нефть

02.06 $/bbl +/- WTI 116.87 +1.61 Brent 117.61 +1.32

Погода в Баку

  ночь день

Регион 03.06.2022 22:23

ЕС дал срок до сентября на выход из "досанкционных" СП с российскими госкомпаниями

Сделки, необходимые для выхода резидентов Евросоюза из совместных предприятий с российскими госкомпаниями, созданных до марта этого года, разрешены на срок до 5 сентября 2022 г.

Это уточнение содержится в документах шестого санкционного пакета ЕС, опубликованного в пятницу.

В список российских компаний, которых касается данный пункт, входят "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть", "КАМАЗ", ОАК, "Совкомфлот" и др.

Также не являются нарушением санкционного режима платежи в адрес этих компаний по контрактам, заключенным до 15 мая, поясняется в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕС, САНКЦИИ, СРОКИ


Похожие новости


ЕС ввел санкции против Кабаевой, Навки и детей Пескова Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций в отношении России ЕС будет помогать экспорту украинской пшеницы, если ООН добьется соглашения с РФ - Боррель Постпреды стран ЕС одобрили эмбарго на нефть из РФ, санкции против Сбербанка Байден утверждает, что в ЕС обсуждают идею покупки российской нефти по цене ниже рыночной ЕС не планирует газовое эмбарго против РФ - канцлер Австрии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az