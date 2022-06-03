Российский банк, акционером которого является ГНФАР, не будет выплачивать дивиденды за 2021г

Годовое собрание акционеров ВТБ, одним из крупных акционеров которого является Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР), приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год на обыкновенные и привилегированные акции обоих типов, свидетельствуют материалы собрания.
Годовое собрание акционеров ВТБ прошло 3 июня в заочной форме.
До попадания в санкционные списки западных стран банк планировал направить на дивиденды 50% от чистой прибыли за 2021 год, которая составила 327,4 млрд рублей.
Глава ВТБ Андрей Костин надеется, что в будущем ситуация изменится и банк сможет вернуться к выплате дивидендов акционерам.
Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), ещё 3,2% у НПФ "Открытие". Актуальные сведения об акционерах ВТБ скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС, Великобритания.
Р.Ахмедов
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