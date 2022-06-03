Азербайджан предлагает Швейцарии участвовать в создании новой транспортно-логической инфраструктуры на Южном Кавказе

Азербайджан и Швейцария провели очередной раунд политических консультаций.

По информации МИД Азербайджана, консультации прошли в Берне. Азербайджанскую сторону на консультациях возглавлял замминистра иностранных дел Халаф Халафов, швейцарскую – заместитель госсекретаря Федерального департамента иностранных дел Анна Ифковиц.

«В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, региональные вопросы, отношения Азербайджана со странами Европы, связи в экономической и гуманитарной сферах», - подчеркивается в информации.

По итогам переговоров стороны подписали соглашение о трудовой деятельности членов семей работников дипломатических, консульских и постоянных представительств.

Халафов также провел переговоры с заместителем госсекретаря Федерального департамента иностранных дел Йоханнесом Матьясом, на которой «обсуждались экономические и консульские вопросы, а также процессы на Южном Кавказе и Восточной Европе».

«На встречах, в том числе, обсуждалось предложение об участие компаний из Швейцарии в формировании новой транспортно-логической инфраструктуры на Южном Кавказе, а также участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана», - подчеркивает МИД.

Р.Ахмедов