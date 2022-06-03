Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8271 RUR   0.0271 GBR   2.137 TRY   0.1031

Цена на нефть

02.06 $/bbl +/- WTI 116.87 +1.61 Brent 117.61 +1.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.06.2022 23:24

Макрон призвал ускорить производство вооружения во Франции для укрепления независимости

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что французским промышленным компаниям следует активизировать производство вооружения, так как это - в интересах их страны.

"Я попросил наших промышленников ускорить производство вооружения для пополнения наших запасов и укрепления нашей независимости", - приводит телеканал БФМ-ТВ слова президента.

Говоря о ситуации вокруг Украины, Макрон выразил уверенность, что Франция должна сыграть роль посредника.

"Я уверен, что роль Франции - быть державой-посредником", - указал французский лидер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВООРУЖЕНИЕ


Похожие новости


Макрон намерен посетить Украину, но пока для этого нет условий - французский министр Макрон надеется, что ЕС сможет в ближайшие недели дать ответ Молдове на ее заявку на вступление Макрон поручил экс-министру труда Элизабет Борн сформировать правительство В Париже состоялась инаугурация президента Франции Макрона Президент Алиев принял посла МИД Франции по Восточному партнерству Президент Алиев рассчитывает, что Париж поддержит процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az