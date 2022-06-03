Макрон призвал ускорить производство вооружения во Франции для укрепления независимости

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что французским промышленным компаниям следует активизировать производство вооружения, так как это - в интересах их страны.
"Я попросил наших промышленников ускорить производство вооружения для пополнения наших запасов и укрепления нашей независимости", - приводит телеканал БФМ-ТВ слова президента.
Говоря о ситуации вокруг Украины, Макрон выразил уверенность, что Франция должна сыграть роль посредника.
"Я уверен, что роль Франции - быть державой-посредником", - указал французский лидер.
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