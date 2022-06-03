Грузия видит себя в составе ЕС через 5-10 лет - Гарибашвили

Грузия осуществит реформы и трансформируется в настоящее европейское государство, что позволит ей вступить в Евросоюз через 5-10 лет, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили на Форуме глобальной безопасности (GLOBSEC 2022) в Братиславе.
"Грузия по своей природе является европейской страной, и у нас есть соглашение об ассоциации (с Европейским союзом), которое является нашим генеральным планом. Мы точно знаем, что должны сделать. Конечно же, мы осуществляем реформы, за которые мы взяли ответственность. Мы знаем, как осуществить трансформацию нашей страны и превратить ее в настоящее европейское государство", - заявил Гарибашвили, слова которого цитирует пресс-служба администрации правительства Грузии.
"Так что, мы видим себя в Европе, в Евросоюзе через 5-10 лет. 10 лет, это наша мечта и желание", - отметил он.
"Мы же сегодня говорим о статусе кандидата в члены ЕС, который символичен, но важен. Для нас это важно. Соответственно, мой ответ - нет, статус кандидата не обеспечивает гарантии безопасности для Грузии, Украины или Молдовы, но это поощрение, больше мотивации для страны на пути продолжения реформ", - заявил Гарибашвили.
Премьер также считает, что ЕС должен предоставить статус кандидатов в члены ЕС Грузии, Украине и Молдове, так как, по его словам, отказ будет ошибкой.
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