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Регион 04.06.2022 01:26

Баку, Ереван и Москва сблизили позиции по пограничному, таможенному контролю в рамках разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе

Вице-премьеры Азербайджана, Армении и РФ в рамках заседания рабочей группы по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджана и Армении.

«3 июня 2022 года в Москве состоялось 10-е заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука», - отмечается в информации на сайте правительства РФ.

В информации подчеркивается, что «стороны обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджанской Республики и Республики Армения».

Также в ходе заседания состоялся обмен мнениями относительно возможных маршрутов прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения.

«Стороны продолжат работу по реализации договорённостей лидеров Азербайджана, Армении и РФ относительно разблокирования транспортных связей в регионе», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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