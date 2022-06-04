Столтенберг сообщил о конструктивном разговоре с Эрдоганом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поддержал усилия Анкары по согласованию с Москвой условий для вывоза зерна из украинских портов.

"Состоялся конструктивный телефонный разговор с президентом Эрдоганом. Турция является ценным союзником. Мы приветствуем ее усилия, направленные на достижение сделки в целях обеспечения продовольственной безопасности", - написал Столтенберг в Твиттере в пятницу вечером.

Столтенберг сообщил, что обсудил с турецким лидером и блокируемые Анкарой заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

"Мы планируем продолжать наш диалог", - отметил генсек НАТО.

Ранее в пятницу агентство "Анадолу" сообщило, что в ходе разговора Эрдоган заявил Столтенбергу, что Швеции и Финляндии следует доказать, что они не поддерживают терроризм, если хотят, чтобы Анкара поддержала их заявку на членство в НАТО.