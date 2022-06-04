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СНГ 04.06.2022 09:00

В Кыргызстане временно отстранили глав Минздрава и Генпрокуратуры

Министр здравоохранения Кыргызстана и генеральный прокурор республики временно отстранены от занимаемых должностей, сообщает в субботу пресс-служба президента.

"В связи с задержанием министра здравоохранения Кыргызстана Алымкадыра Бейшеналиева по подозрению в совершении преступления президент Садыр Жапаров подписал распоряжение о временном отстранении его от занимаемой должности на период следствия", - сообщили в пресс-службе.

Другим распоряжением был временно отстранен кыргызский генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

"В целях обеспечения всестороннего и справедливого рассмотрения уголовного дела в отношении министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, принимая во внимание конституционный принцип презумпции невиновности, (...) а также принцип всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дел, (...) учитывая сложившиеся личностные отношения между министром здравоохранения и генеральным прокурором принято решение временно отстранить их от занимаемых должностей", - поясняется в сообщении.

Накануне президент Кыргызстана Садыр Жапаров создал комиссию для изучения обстоятельств задержания министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева по подозрению в коррупции при закупке вакцин от COVID-19.

Бейшеналиев был задержан 2 июня. По сведениям прокуратуры, по поручению Бейшеналиева в апреле-сентябре 2021 года у иностранных частных компаний было без оснований закуплено 2 млн 460 тыс. доз вакцин от COVID-19 на 1,5 млрд сомов ($19 млн). Средства были переведены в офшорную зону. В отношении Бейшеналиева возбуждено семь уголовных дел - одно по статье о коррупции, два - о вымогательстве, четыре - о злоупотреблении служебным положением и заключении заведомо невыгодного договора.

В Генпрокуратуре сообщили о задержании трех должностных лиц министерства здравоохранения в рамках уголовного дела о коррупции при закупке вакцин от COVID-19 - заместителя министра Улук-Бека Бектурганова, директора республиканского центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысовой и заведующего отделом лекарственных средств и медицинских изделий Султана Сатарбекова.

Бейшеналиев стал министром здравоохранения Кыргызстана в 2020 году.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, МИНЗДРАВ, ГЕНПРОКУРАТУРА

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