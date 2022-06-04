FT узнала о планах продать принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone за 1 фунт

Европейские предприниматели собираются купить принадлежащую Роману Абрамовичу и его партнерам британскую телекоммуникационную группу Truphone за 1 фунт стерлингов, сообщает газета Financial Times.
"Британская телекоммуникационная группа Truphone, принадлежащая российскому олигарху Роману Абрамовичу и его партнерам, продается за 1 фунт стерлингов двум европейскими предпринимателям", - говорится в статье.
Газета отмечает, что решение о продаже Truphone связано с санкциями, веденными в отношении российского миллиардера британскими и европейскими властями.
Новыми владельцами станут немецкий бизнесмен, соучредитель компании по производству подержанных автомобилей Auto1 Хакан Коч и его деловой партнер, бывший руководитель телекоммуникационных компаний и частный инвестор Пиррос Куссиос.
"Они получат 90% и 10% акций компании соответственно", - подчеркивается в публикации.
Сделка, как ожидается, будет закрыта в июне, резюмирует издание.
Truphone продает контракты корпоративным клиентам, в том числе банкам, которым требуется доступ к безопасной сети и отсутствия платы за роуминг для сотрудников.
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