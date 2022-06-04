CNN заявил об обсуждении США, ЕС и Великобританией способов урегулирования в Украине без участия Киева

Официальные представители США в последние недели с коллегами из Великобритании и ЕС активно обсуждают пути урегулирования украинского кризиса путем переговоров, сообщает телеканал CNN со ссылками на информированные источники.
По их данным, одной из тем дискуссий является рамочная программа из четырех пунктов, предложенная Италией в конце прошлого месяца.
Она предполагает, что Украина обязуется соблюдать нейтралитет по отношению к НАТО в обмен на некоторые гарантии безопасности, а также переговоры между Украиной и Россией о будущем Крыма и Донбасса.
"Украина напрямую не участвует в этих дискуссиях, несмотря на обязательство США "ничего не говорить об Украине без Украины", - отмечается в сообщении.
В самих США по отношению к итальянскому плану нет единства, пишет CNN. Так, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам на этой неделе, что итальянская программа является "одной из тех инициатив, которые мы, безусловно, хотели бы видеть в качестве способа завершения этой войны". Однако два американских источника сообщили телеканалу, что на самом деле США против итальянского предложения.
"В любом случае, официальные лица США и Запада сообщают CNN, что растет беспокойство по поводу того, что, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров и не заключат сделку, война затянется - возможно, на годы", - говорится в сообщении.
Высокопоставленные западные чиновники, включая президента США Джо Байдена, вновь подчеркивают, что даже с передовым западным вооружением перспективы Украины на мир в конечном итоге будут зависеть от дипломатии.
В то же время, "администрация Байдена по-прежнему не видит реальной перспективы для каких-либо дипломатических прорывов или прекращения огня в ближайшее время", сообщает CNN, добавляя, что особого стремления к переговорам не демонстрируют ни Киев, ни Москва.
На данный момент стремление США "обескровить Россию" заходит в тупик, заявили телеканалу несколько военных чиновников. По их мнению, чем дольше продлится конфликт, тем с более значительными издержками столкнется Запад, большой проблемой станет "поиск без того нестабильным европейским альянса устойчивой замены российским нефти и газу", а для Бадена - снабжение Украины, считает телеканал.
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