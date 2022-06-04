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Дальнее зарубежье 04.06.2022 09:45

Генерал США рассказал о переговорах с Украиной о поставках истребителей

Командующий национальной гвардии штата Калифорния Дэвид Болдуин считает, что США и страны Запада должны ускорить решение вопроса об удовлетворении просьбы Киева о поставках Украине имеющихся в ряде европейских стран истребителей советского производства, а также современных, пишет газета Politico.

"МиГи - наилучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители - это также варианты, которые следует изучить как можно скорее", - сказал генерал изданию.

Ранее на этой неделе Болдуин сообщил журналистам, что американские военные чиновники работают с украинскими над просьбой Киева к западным странам о поставках истребителей.

"Есть много хорошего в том, что они заинтересованы в МиГах, поскольку уже изучили их, но если они собираются использовать самолеты западного типа, то это вопрос дискуссии, касающейся количества, типов и возможностей самолетов, которые могут быть доступны", - сказал Болдуин.

Представитель национальной гвардии Калифорнии подполковник Дж. Брэндон Хилл, отвечая на вопросы Politico, подчеркнул, что окончательное решение о предоставлении Киеву истребителей американского производства будет приниматься Белым домом и Пентагоном.

"В настоящее время мы работаем над вопросом: какой истребитель подходит для них?", - сказал офицер.

Газета напоминает, что в марте планировавшаяся трехсторонняя сделка между Польшей, США и Украиной о передаче поляками Соединенным Штатам МиГов для последующей поставки их в Украину провалилась.

"В настоящее время мы не поддерживаем передачу истребителей украинским ВВС и не хотим видеть их у себя", - заявил тогда журналистам представитель Пентагона Джон Кирби. Пентагон и разведывательное сообщество США оценили, что военные самолеты существенно не улучшат способность Украины противостоять России, а вместо этого могут втянуть НАТО непосредственно в конфликт, добавил Кирби.

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Тэги: США, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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