Число пострадавших в столкновениях в Ереване выросло до 60 человек

В Ереване в результате столкновения между оппозиционными демонстрантами и полицией у резиденции премьер-министра Никола Пашиняна в пятницу госпитализированы 60 человек, сообщает в субботу Минздрав Армении.

"В результате инцидента на перекрестке улиц Прошян-Демирчян пострадали и полицейские, и гражданские лица. В различные медцентры госпитализированы 60 человек. Из них 39 - полицейские", - говорится в сообщении ведомства.

Утром в субботу 50 человек были выписаны, состояние остальных - удовлетворительное.

Пресс-служба полиции Армении сообщила, что задержаны 11 человек, возбуждены уголовные дела.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции, шествия и митинги.