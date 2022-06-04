Число пострадавших в столкновениях в Ереване выросло до 60 человек

В Ереване в результате столкновения между оппозиционными демонстрантами и полицией у резиденции премьер-министра Никола Пашиняна в пятницу госпитализированы 60 человек, сообщает в субботу Минздрав Армении.
"В результате инцидента на перекрестке улиц Прошян-Демирчян пострадали и полицейские, и гражданские лица. В различные медцентры госпитализированы 60 человек. Из них 39 - полицейские", - говорится в сообщении ведомства.
Утром в субботу 50 человек были выписаны, состояние остальных - удовлетворительное.
Пресс-служба полиции Армении сообщила, что задержаны 11 человек, возбуждены уголовные дела.
В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции, шествия и митинги.
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