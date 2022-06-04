Первый замгенсека ООН примет участие в международной конференции по воде в Душанбе

Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед с 5 по 12 июня посетит страны Центральной Азии, где примет участие в международной конференции по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития", которая пройдет в столице Таджикистана Душанбе, сообщает сайт организации.

В сообщении отмечается, что, по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в ближайшие десятилетия все больше стран и регионов будут ощущать дефицит водных ресурсов, а ряд крупных городов, включая Пекин, Лондон, Мумбаи и Токио к 2050 году могут столкнуться с серьезным кризисом водоснабжения.

Для того, чтобы измерить уровень нехватки воды, эксперты ФАО используют такой показатель, как "водный стресс". Этот показатель отражает уровень нагрузки на водные ресурсы и выражается в соотношении забора воды к ее запасам.

В ООН указали, что в 2018 году в мире было использовано 18,4% запасов пресной воды. Однако в некоторых регионах, например, в Центральной Азии, забор воды превышает общемировой показатель. Так, уровень нагрузки на водные ресурсы в Узбекистане и Туркменистане специалисты оценивают, как критический - больше 100%. Объемы воды, которые используют эти страны, составляют 169 % и 144 % от их запасов соответственно.

В Таджикистане, Армении и Азербайджане "водный стресс" оценивается как средний - 62%, 56% и 54%. В Кыргызстане и Казахстане данный показатель также превышают общемировой уровень и достигает 50% и 33%.

В ходе визита в Центральную Азию Амина Мохаммед посетит Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан, где встретится с официальными лицами, а также с представителями молодежных, женских и других неправительственных организаций. На этих встречах планируется обсудить проблемы, связанные с кризисами в сфере продовольствия, энергетики и финансов, а также ход выполнения целей в области устойчивого развития.

В Таджикистане и Кыргызстане заместитель Генсека ООН также примет участие в церемонии подписания первых соглашений о сотрудничестве в области устойчивого развития, разработанных в рамках системы развития организации.

Вторая Международная конференция высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития" - 2018-2028 гг - состоится в Душанбе 7-8 июня.