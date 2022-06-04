Китай обнародовал состав нового экипажа Национальной космической станции

Тайконавты Чэнь Дун, Лю Ян, Цай Цзючжэ отправятся на Национальную орбитальную станцию КНР "Тяньгун" в составе миссии космического корабля "Шэньчжоу-14", сообщил заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.

"Согласно решению принятого штабом, 5 июня в 10:44 утра (6:44 по бакинскому времени - ИФ-Аз) мы осуществим запуск "Шэньчжоу-14", в состав экипажа войдут тайконавты Чэнь Дун, Лю Ян, Цай Цзючжэ. Чэнь Дун будет исполнять обязанности командира корабля", - сказал представитель управления на пресс-конференции, посвящённой предстоящему полёту.

Запуск будет осуществлён со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F". Планируется, что новый экипаж пробудет на станции шесть месяцев.

Для Чэнь Дуна этот полёт в космос станет вторым в карьере тайконавта и первым в качестве командира экипажа. Впервые он отправился в космос 16 октября 2016 года в рамках миссии корабля "Шэньчжоу-11", который сблизился и состыковался с орбитальной лабораторией "Тяньгун-2" через два дня после старта. На ней он и командир экипажа Цзин Хайпэн провели ряд научных исследований, после чего покинули станцию и благополучно вернулись на Землю. Всего миссия продолжалась 33 дня.

Другой член экипажа - Лю Ян, является первой женщиной-тайконавтом в истории китайской пилотируемой космонавтики. Ранее она участвовала в миссии космического корабля "Шэньчжоу-9" к орбитальной лаборатории "Тяньгун-1" в 2012 году. В ходе этой миссии были впервые в истории Китая осуществлены сближение и стыковка космического корабля с орбитальной станцией.

Для третьего тайконавта Цая Цзючжэ предстоящий полёт станет первым в карьере. Он, как и два других члена миссии, были отобраны в состав второго отряда тайконавтов в 2010 году.

К настоящему времени на станции побывали уже два экипажа по три человека в каждом. Первый экипаж - "Шэньчжоу-12" прибыл на станцию в июне 2021 года и покинул её в сентябре, второй - "Шэньчжоу-13" пробыл на станции полгода (октябрь 2021 - апрель 2022 года).

Базовый модуль "Тяньхэ" создаваемой китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля прошлого года.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. К базовому модулю планируется пристыковать два лабораторных модуля - "Вэньтянь" и "Мэньтянь".

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.