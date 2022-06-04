В Кыргызстане освободили от должности замминистра здравоохранения, обвиняемого в коррупции

Заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Улук-Бек Бектурганов освобожден от занимаемой должности, сообщает в субботу пресс-служба кабинета министров.
"Улук-Бек Бектурганов освобожден от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Кыргызстана и главного государственного санитарного врача. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров", - сообщили в пресс-службе.
Ранее Генеральная прокуратура сообщила о задержании трех должностных лиц министерства здравоохранения в рамках уголовного дела о коррупции при закупке вакцин от COVID-19 - заместителя министра Улук-Бека Бектурганова, директора республиканского центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысовой и заведующего отделом лекарственных средств и медицинских изделий Султана Сатарбекова.
Кроме того, задержан министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев. Распоряжением он отстранен от занимаемой должности на время следствия.
По сведениям прокуратуры, по поручению Бейшеналиева в апреле-сентябре 2021 года у иностранных частных компаний было без оснований закуплено 2 млн 460 тыс. доз вакцин от COVID-19 на 1,5 млрд сомов ($19 млн). Средства были переведены в офшорную зону. В отношении Бейшеналиева возбуждено семь уголовных дел - одно по статье о коррупции, два - о вымогательстве, четыре - о злоупотреблении служебным положением и заключении заведомо невыгодного договора.
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