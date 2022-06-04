Вашингтон выступает за привлечение Пекина к ответственности за нарушение прав человека

Соединенные Штаты считают, что власти Китая должны быть привечены к ответственности за подавление демократии и нарушение прав человека, говорится в заявлении госдепартамента США по случаю исполняющейся 4 июня 33-й годовщины событий на пекинской площади Тяньаньмэнь.
"Мы будем продолжать выступать и добиваться привлечения к ответственности за зверства КНР и нарушения прав человека, в том числе в Гонконге, Синьцзяне и Тибете. Обращаясь к народу Китая и к тем, кто продолжает бороться с несправедливостью и стремиться к свободе, мы говорим, что не забудем 4 июня", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что "сегодня борьба за демократию и свободу продолжает отдаваться эхом в Гонконге, где ежегодное бдение в память о бойне на площади Тяньаньмэнь было запрещено властями КНР и Гонконга в попытке подавить воспоминания об этом дне".
В 1989 году в Пекине прошла волна выступлений за демократические перемены, которая затем переросла в погромы, поджоги и антиправительственные выступления. Основная волна протестов пришлась на центральную столичную площадь Тяньаньмэнь. Власти были вынуждены для наведения порядка привлечь армейские подразделения. По официальным данным в результате по официальным данным погиб 241 человек, ранения получили около 7 тыс.
На западе события расценивают как выступление за демократию, Пекин квалифицирует их как контрреволюционный мятеж. Его подавление сыграло важнейшую роль в последующем успешном развитии страны, неоднократно подчеркивали китайские руководители.
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