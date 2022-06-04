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Дальнее зарубежье 04.06.2022 10:45

В США разбился военный самолет, пилот погиб

Палубный истребитель-бомбардировщик ВМС США F/A-18E Super Hornet потерпел крушение в пустыне Мохаве, сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на данные военных чиновников.

Пилот самолета погиб.

На место происшествия прибыли силы безопасности военно-морских сил, пожарные, базирующиеся на авиабазе "Чайна-Лейк", говорится в сообщении.

Начато расследование причин катастрофы.

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Тэги: США, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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