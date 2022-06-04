В США разбился военный самолет, пилот погиб

Палубный истребитель-бомбардировщик ВМС США F/A-18E Super Hornet потерпел крушение в пустыне Мохаве, сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на данные военных чиновников. Пилот самолета погиб. На место происшествия прибыли силы безопасности военно-морских сил, пожарные, базирующиеся на авиабазе "Чайна-Лейк", говорится в сообщении. Начато расследование причин катастрофы.

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