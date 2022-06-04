Гасанов поручил военным пресекать провокации против ВС Азербайджана

Минист обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе служебного совещания на Центральном комадном пункте в субботу поручил военным пресекать возможные провокации против Вооруженных сил страны. Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«Гасанов дал конкретные поручения по поддержанию боеготовности на неизменно высоком уровне, принятию незамедлительных адекватных ответных действий на возможные провокации против наших подразделений», - говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.

В нем отмечается, что в совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана.

Согласно военному ведомству, на совещании была оценена деятельность родов войск за прошедший месяц, были доведены до внимания вопросы, касающиеся боевой подготовки и морально-психологического состояния, системы обороны и ее всестороннего обеспечения, в целях дальнейшего повышения боеспособности войск и совершенствования взаимодействия перед командно-начальствующим составом были поставлены соответствующие задачи. «На совещании была особо отмечена важность повышения интенсивности и качества учебных и практических занятий, проводимых в соответствии с условиями реального боя», - отмечается в сообщении.

Гасанов дал указание держать в поле зрения вопросы изучения индивидуально- психологических особенностей призывников срочной действительной военной службы, их адаптации к военной службе, обеспечения безопасности службы и охраны здоровья личного состава.

На совещании была подчеркнута важность продолжения надлежащих мер по инженерному обеспечению, организации службы войск в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана, а также совершенствованию военной инфраструктуры и уделению пристального внимания правилам безопасности, говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в ходе совещании была положительно оценена деятельность Национального университета обороны, созданного в целях совершенствования управления в сфере военного образования в рамках мер, осуществляемых в целях приведения азербайджанской армии в соответствие со стандартами ВС Турции. Министр обороны поручил соответствующим должностным лицам в преддверии 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана, «как и во все времена, держать в центре внимания семьи участников войны» и погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Р.Керимов