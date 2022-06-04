Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8271 RUR   0.0271 GBR   2.137 TRY   0.1031

Цена на нефть

02.06 $/bbl +/- WTI 116.87 +1.61 Brent 117.61 +1.32

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 04.06.2022 11:02

Гасанов поручил военным пресекать провокации против ВС Азербайджана

Минист обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе служебного совещания на Центральном комадном пункте в субботу поручил военным пресекать возможные провокации против Вооруженных сил страны. Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«Гасанов дал конкретные поручения по поддержанию боеготовности на неизменно высоком уровне, принятию незамедлительных адекватных ответных действий на возможные провокации против наших подразделений», - говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.

В нем отмечается, что в совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана.

Согласно военному ведомству, на совещании была оценена деятельность родов войск за прошедший месяц, были доведены до внимания вопросы, касающиеся боевой подготовки и морально-психологического состояния, системы обороны и ее всестороннего обеспечения, в целях дальнейшего повышения боеспособности войск и совершенствования взаимодействия перед командно-начальствующим составом были поставлены соответствующие задачи. «На совещании была особо отмечена важность повышения интенсивности и качества учебных и практических занятий, проводимых в соответствии с условиями реального боя», - отмечается в сообщении.

Гасанов дал указание держать в поле зрения вопросы изучения индивидуально- психологических особенностей призывников срочной действительной военной службы, их адаптации к военной службе, обеспечения безопасности службы и охраны здоровья личного состава.

На совещании была подчеркнута важность продолжения надлежащих мер по инженерному обеспечению, организации службы войск в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана, а также совершенствованию военной инфраструктуры и уделению пристального внимания правилам безопасности, говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в ходе совещании была положительно оценена деятельность Национального университета обороны, созданного в целях совершенствования управления в сфере военного образования в рамках мер, осуществляемых в целях приведения азербайджанской армии в соответствие со стандартами ВС Турции. Министр обороны поручил соответствующим должностным лицам в преддверии 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана, «как и во все времена, держать в центре внимания семьи участников войны» и погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЗАКИР ГАСАНОВ


Похожие новости


В Минобороны опровергли информацию о ранении армянского военнослужащего в результате стрельбы на границе В Азербайджане возбудили уголовное дело в отношении солдата за самовольное оставление места несения службы ВС Армении обстреляли в пятницу позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны Гасанов поручил командующим видами войск повысить интенсивность мероприятий по боевой подготовке Иностранные военные атташе в Азербайджане посетили одну из воинских частей - Минобороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az