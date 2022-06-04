Гасанов поручил военным пресекать провокации против ВС Азербайджана

Минист обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе служебного совещания на Центральном комадном пункте в субботу поручил военным пресекать возможные провокации против Вооруженных сил страны. Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
«Гасанов дал конкретные поручения по поддержанию боеготовности на неизменно высоком уровне, принятию незамедлительных адекватных ответных действий на возможные провокации против наших подразделений», - говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.
В нем отмечается, что в совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана.
Согласно военному ведомству, на совещании была оценена деятельность родов войск за прошедший месяц, были доведены до внимания вопросы, касающиеся боевой подготовки и морально-психологического состояния, системы обороны и ее всестороннего обеспечения, в целях дальнейшего повышения боеспособности войск и совершенствования взаимодействия перед командно-начальствующим составом были поставлены соответствующие задачи. «На совещании была особо отмечена важность повышения интенсивности и качества учебных и практических занятий, проводимых в соответствии с условиями реального боя», - отмечается в сообщении.
Гасанов дал указание держать в поле зрения вопросы изучения индивидуально- психологических особенностей призывников срочной действительной военной службы, их адаптации к военной службе, обеспечения безопасности службы и охраны здоровья личного состава.
На совещании была подчеркнута важность продолжения надлежащих мер по инженерному обеспечению, организации службы войск в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана, а также совершенствованию военной инфраструктуры и уделению пристального внимания правилам безопасности, говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что в ходе совещании была положительно оценена деятельность Национального университета обороны, созданного в целях совершенствования управления в сфере военного образования в рамках мер, осуществляемых в целях приведения азербайджанской армии в соответствие со стандартами ВС Турции. Министр обороны поручил соответствующим должностным лицам в преддверии 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана, «как и во все времена, держать в центре внимания семьи участников войны» и погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Р.Керимов
ЕК разрешила Португалии выделить 160 млн евро для поддержки предприятий, потребляющих большие объемы газа
Российский банк, акционером которого является ГНФАР, не будет выплачивать дивиденды за 2021г
Количество случаев COVID-19 в мире приближается к 531,5 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане за сутки выявлено 6 новых случаев COVID-19
Россияне могут расплачиваться картой «Мир» в отелях Турции - Эрсой
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 12 июня
Вашингтон выступает за привлечение Пекина к ответственности за нарушение прав человека
Президент Кыргызстана назначил врио министра здравоохранения вместо задержанного главы ведомства
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Азербайджан вошел в топ-10 стран по количеству пользователей, атакованных финансовыми зловредами
Скидка до 3% для предпринимателей от AccessBank!
Директора British Council по региону и стране посетили Бакинскую высшую школу нефти
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ