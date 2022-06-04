Количество случаев COVID-19 в мире приближается к 531,5 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 531 млн 457 тыс. 616, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 297 тыс. 756.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 84 млн 724 тыс. 329 и 1 млн 8 тыс. 422.

Индия - 43 млн 168 тыс. 585 и 524 тыс. 651.

Бразилия - 31 млн 137 тыс. 479 и 666 тыс. 971.

Франция - 29 млн 788 тыс. 676 и 149 тыс. 503.

Германия - 26 млн 493 тыс. 235 и 139 тыс. 386.

Великобритания - 22 млн 493 тыс. 328 и 179 тыс. 415.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 810,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 87 человека, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 96, Франции - 2 тыс. 265, Германии - 1 тыс. 657, Великобритании - 2 тыс. 607.