Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8271 RUR   0.0271 GBR   2.137 TRY   0.1031

Цена на нефть

02.06 $/bbl +/- WTI 116.87 +1.61 Brent 117.61 +1.32

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.06.2022 12:00

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 12 июня

Росавиация в 17-й раз продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 12 июня.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года, 03:45 мск. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении ведомства.

Остальные аэропорты страны работают штатно, добавили в Росавиации.

Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, АЭРОПОРТ


Похожие новости


Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 6 июня Москва и Анкара намерены увеличить количество рейсов авиакомпаний обеих стран в Турцию Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, направляющихся в Сирию - глава МИД Иранская Mahan Air запустила рейсы из Тегерана в Москву AZAL опроверг информацию о возобновлении рейсов в Москву РФ сняла «ковидные» ограничения на полеты в Азербайджан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az