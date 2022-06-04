«Роскосмос» возобновит работу выключенного Германией телескопа eROSITA

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что дал указание восстановить работу немецкого телескопа eROSITA, входящего в состав российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ; ранее в РАН заявили, что это может привезти к поломке телескопа.
"Я дал указание начать подготовку к восстановлению работы германского телескопа eROSITA в космической обсерватории "Спектр-РГ в паре с российским телескопом", - сообщил Рогозин в телеграм-канале.
По его словам, работа космической обсерватории необходима для науки. "Мы исправим ошибку немцев и включим их телескоп на нашей обсерватории "Спектр-РГ"", - заявил Рогозин.
2 июня Рогозин сообщил, что госкорпорация может самостоятельно возобновить работу телескопа, отключенного по требованию Германии.
"Несмотря на требование Германии выключить на "Спектре РГ" один из двух телескопов, российские специалисты настаивают на продолжении его работы. В ближайшее время "Роскосмос" примет соответствующие решения", - сказал Рогозин.
3 июня научный руководитель проекта "Спектр-РГ" академик Рашид Сюняев сообщил "Интерфаксу", что возобновление работы немецкого телескопа eROSITA возможно только при согласовании с немецкой стороной, несогласованные действия могут привезти к поломке прибора.
По словам Сюняеа, "односторонние действия в такой ситуации только добавляют еще больше недоверия между людьми".
26 февраля космическое агентство Германии уведомило "Роскосмос" о намерении отключить свой телескоп на российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ".
Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и E-ROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.
Основная цель миссии - построение карты всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.
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