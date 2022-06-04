Поездка Байдена на Ближний Восток перенесена на июль

Визиты президента США Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию и Израиль перенесены с конца июня на июль, сообщил в субботу телеканал NBC News со ссылкой на представителей американской администрации.

Белый дом разрабатывает для Байдена более обширную программу в странах Ближнего Востока. "Мы работаем над тем, чтобы приурочить поездку в Израиль и в Саудовскую Аравию к саммиту Совета сотрудничества стран Персидского залива", - сообщил телеканал со ссылкой на источники.

На июль в Эр-Рияде намечена встреча Совета сотрудничества стран Персидского залива и его партнеров.

О каких-либо других причинах переноса поездки ничего не сообщается. При этом NBC News отмечает, что новые сроки турне могут быть изменены.

Ранее поездка президента США было запланировано на конец июня.