Поездка Байдена на Ближний Восток перенесена на июль

Визиты президента США Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию и Израиль перенесены с конца июня на июль, сообщил в субботу телеканал NBC News со ссылкой на представителей американской администрации.
Белый дом разрабатывает для Байдена более обширную программу в странах Ближнего Востока. "Мы работаем над тем, чтобы приурочить поездку в Израиль и в Саудовскую Аравию к саммиту Совета сотрудничества стран Персидского залива", - сообщил телеканал со ссылкой на источники.
На июль в Эр-Рияде намечена встреча Совета сотрудничества стран Персидского залива и его партнеров.
О каких-либо других причинах переноса поездки ничего не сообщается. При этом NBC News отмечает, что новые сроки турне могут быть изменены.
Ранее поездка президента США было запланировано на конец июня.
Азербайджанские военные отработали на учениях с боевой стрельбой уничтожение целей условного противника
Гасанов поручил военным пресекать провокации против ВС Азербайджана
Партия Пашиняна винит оппозицию в столкновениях демонстрантов с полицией
В Агентство развития МСБ поступило 1152 обращения от желающих создать бизнес в Карабахе и Восточном Зангезуре
На заседании Экономического совета Азербайджана обсудили пересмотр госбюджета на 2022г
Махачкалинский «Анжи» лишился профессионального статуса
Количество случаев COVID-19 в мире приближается к 531,5 млн - университет Хопкинса
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Азербайджан вошел в топ-10 стран по количеству пользователей, атакованных финансовыми зловредами
Скидка до 3% для предпринимателей от AccessBank!
Директора British Council по региону и стране посетили Бакинскую высшую школу нефти
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ