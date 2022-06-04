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Дальнее зарубежье 04.06.2022 12:30

Поездка Байдена на Ближний Восток перенесена на июль

Визиты президента США Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию и Израиль перенесены с конца июня на июль, сообщил в субботу телеканал NBC News со ссылкой на представителей американской администрации.

Белый дом разрабатывает для Байдена более обширную программу в странах Ближнего Востока. "Мы работаем над тем, чтобы приурочить поездку в Израиль и в Саудовскую Аравию к саммиту Совета сотрудничества стран Персидского залива", - сообщил телеканал со ссылкой на источники.

На июль в Эр-Рияде намечена встреча Совета сотрудничества стран Персидского залива и его партнеров.

О каких-либо других причинах переноса поездки ничего не сообщается. При этом NBC News отмечает, что новые сроки турне могут быть изменены.

Ранее поездка президента США было запланировано на конец июня.

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Тэги: США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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