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Спорт 04.06.2022 12:45

Махачкалинский «Анжи» лишился профессионального статуса

Махачкалинский "Анжи" объявил о том, что он лишается статуса профессионального футбольного клуба.

"В пятницу, 3 июня, апелляционный комитет Российского футбольного союза не допустил клуб к апелляции по получению лицензии на предстоящий сезон Олимп-Первенства России ФНЛ II (бывшая Профессиональная футбольная лига, третий по значимости дивизион российского футбола – ИФ)", - говорится в сообщении.

"Отсутствие у клуба лицензии означает автоматическую утрату клубом профессионального статуса", - отметили в клубе.

В заявлении говорится, что "весь коллектив "Анжи" приложил все возможные усилия для прохождения процедуры лицензирования и до последнего надеялся на положительный исход".

"Руководство клуба понимает причины отказа и адекватно оценивает финансовое состояние клуба. Для погашения имеющихся задолженностей было приложено максимум усилий. К сожалению, без поддержки спонсоров и партнеров, их оказалось недостаточно", - посетовали в махачкалинском клуба.

"Спасибо всем, кто на протяжении многих лет был с любимой командой и преданно верил в лучшее. Мы говорим спасибо всем футболистам, тренерам, сотрудникам клуба и персоналу команды, которые с честью и достоинством представляли цвета "Анжи" на полях России и Европы", - отмечается в обращении.

"Мы верим, что это не конец. Мы верим, что однажды "Анжи" вернется. Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять ещё ярче!" - подчеркнули в клубе.

"Анжи" являлся клубом Российской премьер-лиги, наилучший результат в элитном дивизионе – третье место. Во времена, когда клубом владел бизнесмен Сулейман Керимов, в команде выступали звезды мирового футбола – Роберто Карлос, Самюэль Это"О, Лассана Диарра. На пост главного тренера назначался нидерландец Гус Хиддинк.

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Тэги: РОССИЯ, СПОРТ, ФУТБОЛ


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