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ТЭК 04.06.2022 14:07

Минэнерго Азербайджана подписало документы с BP и Masdar

В ходе специальной сессии Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week) в субботу в Шуше министерство энергетики Азербайджана подписала документы с BP (Великобритания) и Masdar (ОАЭ), сообщили в Минэнерго.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс подписали дополнение к исполнительному соглашению о сотрудничестве.

Шахбазов и исполняющий обязанности исполнительного директора Masdar Clean Energy Фаваз Аль Мухаррами подписали исполнительное соглашение.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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