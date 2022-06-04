Минэнерго Азербайджана подписало документы с BP и Masdar

В ходе специальной сессии Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week) в субботу в Шуше министерство энергетики Азербайджана подписала документы с BP (Великобритания) и Masdar (ОАЭ), сообщили в Минэнерго.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс подписали дополнение к исполнительному соглашению о сотрудничестве.

Шахбазов и исполняющий обязанности исполнительного директора Masdar Clean Energy Фаваз Аль Мухаррами подписали исполнительное соглашение.

Р.Керимов