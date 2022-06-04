На заседании Экономического совета Азербайджана обсудили пересмотр госбюджета на 2022г

Пересмотр государственного бюджета на 2022 год обсудили на заседании Экономического совета Азербайджана, сообщили в субботу в Кабинете министров страны.

«В ходе заседания была широко обсуждена экономическая ситуация за прошедший период текущего года, среднесрочные показатели социально-экономического прогноза, исполнение доходов бюджета выше прогнозированного, пересмотр государственного бюджета на 2022 год и другие текущие вопросы», - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кабмина Азербайджана.

В нем отмечается, что на заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова и министра финансов Самира Шарифова, а также председателя Центрального банка Талеха Кязымова.

«Соответствующим структурам были даны поручения по подготовке и представлению президенту (Азербайджана Ильхаму Алиеву - ИФ-Аз) дополнительных поправок в государственный бюджет на 2022 год», - говорится в сообщении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что доходы госбюджета на 2022 год будут больше запланированного, в связи с этим правительство работает над проектом внесения изменений в параметры госбюджета.

По его словам, дополнительные доходы госбюджета будут использованы, в том числе, на увеличение финансирования работ на освобожденных территориях. Алиев отметил, что власти Азербайджана увеличат и государственную инвестиционную программу на 2022 год.

Доходы госбюджета Азербайджана на 2022 год утверждены на уровне 26 млрд 816 млн манатов, расходы - 29 млрд 879 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2022 год прогнозируется на уровне 3 млрд 63 млн манатов или 3,5% ВВП.

При этом согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета в январе-апреле составили 10 млрд 687,6 млн манатов (рост по сравнению с показателем января-апреля прошлого года на 29,8%), расходы - 8 млрд 168,7 млн манатов (рост на 8,5%). Профицит госбюджета Азербайджана за январь-апрель 2022 года по оперативным данным составил 2 млрд 518,9 млн манатов или 6,4% ВВП за отчетный период.

Р.Керимов