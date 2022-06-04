Азербайджанские военные отработали на учениях с боевой стрельбой уничтожение целей условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в частях и подразделениях Сухопутных войск Азербайджана проведены тактические учения с боевой стрельбой, сообщили в субботу в министерстве обороны страны.

«Задействованные в учениях мотострелковые, артиллерийские и бронетанковые подразделения во взаимодействии уничтожили обнаруженные в соответствии со сценарием цели условного противника», - отмечается в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.

В нем уточняется, что основной целью проведения учений является развитие управленческих навыков командиров и практических навыков личного состава, а также совершенствование взаимодействия между подразделениями.

Подразделения успешно выполнили все поставленные на учениях задачи, отметили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов