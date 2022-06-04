В Азербайджане за день вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 13 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 804, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано шесть случаев. Таким образом, за день суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане выросла вдвое.

Шестой день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 713 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 40 человек (+ 11 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 51 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 302 теста на коронавирус против 2 тыс. 112 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 905 тыс. 419 тестов на COVID-19.

Р.Керимов