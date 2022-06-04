В Азербайджане объяснили блокировку РИА Новости

В Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана объяснили ограничение доступа к сайту российского информационного агентства РИА Новости на территории страны.

Накануне сообщалось, что в Азербайджане стал недоступен сайт РИА Новости.

«Распространение РИА Новости информации, направленной против территориальной целостности Азербайджана, носящей клеветнический характер и пропагандирующей сепаратистские тенденции, является нарушением требований закона Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации», и на основании данного закона доступ к информационному интернет-ресурсу этого агентства на территории страны был ограничен», - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что распространение данным агентством подобной информации «происходит не впервые и носит системный характер».

Ранее спикер министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева выступила с заявлением относительно опубликованного РИА Новости интервью с Артаком Бегларяном, который был представлен «министром» незаконной структуры на территории Азербайджана.

Она заметила, что «распространение российским государственным информагентством информации, направленной против территориальной целостности Азербайджана, носящей клеветнический характер и пропагандирующей сепаратистские тенденции, не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией и вызывает серьезное сожаление».

Этот шаг государственного агентства противоречит положениям Соглашения о дружбе, безопасности и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией от 1997 года и Декларации о союзническом взаимодействии от 2022 года, отметила Абдуллаева.

Спикер МИД Азербайджана заявила, что «тиражирование РИА Новости таких провокационных заявлений бросает тень на усилия по установлению мира в регионе».

Р.Керимов