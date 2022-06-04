Турецко-азербайджанское сотрудничество имеет жизненно важное значение для энергобезопасности Европы - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал турецко-азербайджанское сотрудничество «жизненно важным» для энергобезопасности Европы.
«Турецко-азербайджанское сотрудничество имеет жизненно важное значение для энергетической безопасности Европы», - заявил он в своем поздравительном послании участникам Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week), опубликованном в субботу.
Благодаря совместно реализованным проектам Азербайджан и Турция играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, полагает Эрдоган.
«Осуществив такие гигантские проекты как трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Трансанатолийский газопровод (TANAP), мы внесли важный вклад в региональную и глобальную энергетическую безопасность», - заявил турецкий лидер.
По его мнению, происходящие на международной арене процессы показывают, насколько верны были предпринятые действия Анкары и Баку.
Эрдоган заявил, что Азербайджан предпринял важные шаги по развитию возобновляемых источников энергии, назвав «верным шагом» объявление Карабаха и Восточного Зангезура зоной «зеленой энергии».
Р.Керимов
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