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Внешняя политика 04.06.2022 18:02

Турецко-азербайджанское сотрудничество имеет жизненно важное значение для энергобезопасности Европы - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал турецко-азербайджанское сотрудничество «жизненно важным» для энергобезопасности Европы.

«Турецко-азербайджанское сотрудничество имеет жизненно важное значение для энергетической безопасности Европы», - заявил он в своем поздравительном послании участникам Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week), опубликованном в субботу.

Благодаря совместно реализованным проектам Азербайджан и Турция играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, полагает Эрдоган.

«Осуществив такие гигантские проекты как трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Трансанатолийский газопровод (TANAP), мы внесли важный вклад в региональную и глобальную энергетическую безопасность», - заявил турецкий лидер.

По его мнению, происходящие на международной арене процессы показывают, насколько верны были предпринятые действия Анкары и Баку.

Эрдоган заявил, что Азербайджан предпринял важные шаги по развитию возобновляемых источников энергии, назвав «верным шагом» объявление Карабаха и Восточного Зангезура зоной «зеленой энергии».

Р.Керимов

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Тэги: ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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