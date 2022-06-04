В Латвии два человека заболели оспой обезьян

В Латвии выявлен второй случай заболевания оспой обезьян, сообщил в субботу латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний.
В центре сообщили, что первый заболевший заразился за границей. Это человек из возрастной группы до 50 лет, течение болезни у него проходит легко. "На данный момент мы можем утверждать, что этот первый зарегистрированный случай не связан с заражением в Латвии, заражение произошло за границей. Наша цель на данный момент - остановить распространение болезни", - заявил директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний центра профилактики Юрий Перевощиков.
Он сообщил, что первый случай оспы обезьян в мире был выявлен в начале мая и был связан с поездкой инфицированного в Нигерию. В настоящее время в мире зарегистрировано более 500 случаев оспы, более 300 из них приходятся на страны ЕС. При этом в ЕС не зарегистрировано ни одного летального исхода заболевания.
Перевощиков добавил, что в случае заражения оспой обезьян не планируется такой домашний карантин, как во время пандемии COVID-19, потому что болезнь протекает медленно, инфекция не особо заразна и передается воздушно-капельным путем при тесном и длительном контакте.
Главный инфекционист Рижской восточной клинической университетской больницы Людмила Виксна перечислила симптомы заболевания: повышение температуры тела до 38-39 градусов, сильные головные боли, боли в спине, сыпь, которая может возникать на ладонях и стопах, увеличение лимфоузлов.
В то же время Перевощиков отметил, что при оспе может развиться вторичная бактериальная инфекция, поскольку больные испытывают мучительный зуд.
Оспа обезьян - редкое вирусное инфекционное заболевание, распространенное в Центральной и Западной Африке. Случаи оспы у людей были зарегистрированы за пределами Африки в связи с международными поездками или ввозом животных.
Эксперты в области здравоохранения ранее указывали, что вирус имеет низкую заразность и легкое течение, поэтому нет необходимости проводить массовую вакцинацию против этой болезни в Латвии.
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