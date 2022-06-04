Министры иностранных дел Беларуси и Турции обсудили ситуацию в Украине

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели в субботу телефонный разговор.
"Стороны обсудили... текущие события в регионе, включая ситуацию в Украине. Министры сошлись во мнении о важности скорейшего мирного урегулирования конфликта с использованием политико-дипломатических инструментов", - сообщил МИД Беларуси.
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