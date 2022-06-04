В РФ за сутки COVID-19 заболели 4,1 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4,1 тыс. случаев, госпитализированы за сутки почти 1,5 тыс. человек, скончались 82 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"По состоянию на 4 июня, в РФ выявлено 4 101 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 493 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 28,7%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций произошло в 14 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 82 человека, накануне штаб сообщал о 78 умерших.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 4 тыс. 188 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно снизилось.
"Выздоровели за сутки 5 132 человека, или на 1,9% меньше в сравнении с 3 июня", - сообщили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 348 тыс. 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379 тыс. 445 умерших и 17 млн 760 тыс. 326 выписанных.
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