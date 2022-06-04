Баку и Тегеран договорились удвоить поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через Иран - СМИ

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр нефти Ирана Джавад Оуджи подписали в пятницу в Баку меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана вырастут вдвое, сообщает иранское государственное информационное агентство IRNA.
«В соответствии с меморандумом о взаимопонимании стороны договорились удвоить объем газа, транспортируемого из Туркменистана в Азербайджанскую Республику по иранским трубопроводам», - сообщает агентство.
Согласно подписанному 28 ноября 2021 года в Ашхабаде трехстороннему соглашению Азербайджана, Ирана и Туркменистана, поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана начались в январе 2022 года. В соответствии с достигнутыми договоренностями ежегодный объем своповых поставок газа планировался на уровне 1,5 млрд кубометров. Таким образом, ежегодный объем поставок газа может увеличиться как минимум до 3 млрд кубометров.
В свою очередь в министерстве экономики Азербайджана отметили, что меморандум о взаимопонимании предусматривает расширение сотрудничества в газовой сфере.
Там же добавили, что в ходе встречи в пятницу стороны обменялись мнениями о состоянии торгово-экономических связей Баку и Тегерана, обсудили возможности расширения сотрудничества в ряде областей, в том числе в нефтегазовой, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Р.Керимов
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