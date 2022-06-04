В Армении возбудили уголовное дело из-за беспорядков в Ереване

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье "массовые беспорядки" в связи с произошедшими в минувшую пятницу столкновениями между оппозиционерами и полицией.

Согласно сообщению пресс-службы СК, участники "Движения сопротивления" при организации руководителей шествия на перекрестке улиц Прошяна и Демирчяна, где находится резиденция премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попытались прорвать полицейское оцепление и пройти в сторону здания парламента.

"После призывов руководителей движения участники собрания, не подчиняясь законным требованиям полиции, начали массовые беспорядки, забрасывая камнями, металлическими прутьями, бутылками сотрудников полиции, применяя к ним насилие, пытаясь прорваться через полицейское оцепление. Действия участников указанного массового беспорядка были остановлены и сорваны в результате вмешательства сил полиции", - заявили в пресс-службе.

По данным СК, были задержаны 13 человек.

3 июня в столице Армении в результате столкновения между оппозиционными демонстрантами и полицией у резиденции Пашиняна были госпитализированы 60 человек, в том числе 39 полицейских. Минздрав сообщил, что утром в субботу 50 человек были выписаны.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции.