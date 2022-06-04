Польская теннисистка Швентек вновь выиграла Roland Garros

Представительница Польши Ига Швентек стала победительницей теннисного турнира Большого шлема Roland Garros-2022 во Франции.
В финале соревнования первая ракетка мира победила американку Кори Гауфф, занимающую в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 23-е место – 6:1, 6:3.
Таким образом, Швентек повторила свой успех 2020 года, когда она также выиграла Roland Garros.
Roland Garros-2022 завершится в воскресенье финальным матчем соревнования в мужском одиночном разряде: сыграют испанец Рафаэль Надаль (№5 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов) и Каспер Рууд (Норвегия, 8).
Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.
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