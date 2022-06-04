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Внешняя политика 04.06.2022 21:04

Байрамов, Чавушоглу и Мередов проведут встречу в Турции

Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана Джейхун Байрамов, Мевлют Чавушоглу и Рашид Мередов в понедельник проведут трехстороннюю встречу в Турции. Об этом в субботу сообщил TRT Haber.

Трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Туркменистана «состоится 6 июня», отмечает телеканал.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, МИД, ВСТРЕЧА


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