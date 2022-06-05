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СНГ 05.06.2022 02:14

Власти Беларуси решили легализовать параллельный импорт товаров и ПО

В Беларуси легализуют параллельный импорт, сообщили в субботу в пресс-службе правительства республики.

"Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию параллельного импорта товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине", - говорится в сообщении.

"Тем самым будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам", - сообщили в пресс-службе.

"Установление данной временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка", - заявили в правительстве Беларуси.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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