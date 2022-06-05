Бюджет РФ не понес потерь из-за рестрикций в отношении российских энергоресурсов - Лавров

Политика Запада в отношении российских энергоресурсов не привела к потерям бюджета РФ, прибыль от экспорта энергоносителей по итогам года возрастёт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нефть по большому счёту не подчиняется политике, на нее есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим "приказам", "капризам". У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи", - сказал Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской", комментируя согласованные ЕС рестрикции в отношении российской нефти.
"Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей", - добавил глава МИД РФ.
По словам министра, Россия извлекает из текущей ситуации урок. "Никогда впредь не надо полагаться на этих людей. Это не означает, что мы не будем с ними вообще разговаривать. Когда они "перебесятся", посмотрим, что они нам скажут. Ни в коем случае, отныне и вовеки, нельзя допускать, чтобы какие-то критические сферы жизнедеятельности нашего государства, жизни нашего народа зависели от инвестиций, технологий со стороны западных стран", - сказал Лавров.
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