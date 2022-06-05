Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8271 RUR   0.0271 GBR   2.137 TRY   0.1031

Цена на нефть

02.06 $/bbl +/- WTI 116.87 +1.61 Brent 117.61 +1.32

Погода в Баку

  ночь день

Регион 05.06.2022 02:40

В Ереване 45 сотрудников правопорядка пострадали в столкновениях с демонстрантами

45 полицейских пострадали в результате столкновения с демонстрантами у резиденции премьер-министра республики Никола Пашиняна в минувшую пятницу, сообщает пресс-служба полиции Армении.

"Вчера, когда участники акции в результате озвученных организаторами призывов не подчинились законным требованиям полиции, стали применять насилие, бросать бутылки, камни, железные предметы, было принято решение о применении спецсредств. Применены исключительно светошумовые спецсредства", - следует из сообщения.

"В результате применения спецсредств легкие ранения получили двое сотрудников полиции, еще 45 полицейских получили ранения в результате столкновений", - отметили в полиции, добавив, что спецсредства были применены на безопасном от граждан расстоянии.

Накануне у резиденции премьера произошли столкновения демонстрантов с полицией. По данным Минздрава республики, пострадали 60 человек, в том числе 39 полицейских. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье "массовые беспорядки", были задержаны 13 человек.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az