МИД Таджикистана назвал действия кыргызской стороны на границе провокацией

МИД Таджикистана выступил с заявлением, в котором обвинил кыргызских военных в провоцировании конфликта на границе в минувшую пятницу.
"3 июня 2022 года в 10:40 по местному времени в зоне ответственности пограничного поста "Кех" в селе Ворух города Исфара Республики Таджикистан в результате незаконного преднамеренного проникновения военнослужащих Кыргызской Республики на территорию Республики Таджикистан произошёл вооруженный инцидент между военнослужащими Пограничных войск Таджикистана и военных подразделений Кыргызстана" - говорится в заявлении, опубликованном вечером в субботу на сайте МИД Таджикистана.
Отмечается, что "причиной вооруженного инцидента стало игнорирование кыргызскими военнослужащими законных требований таджикских пограничников покинуть территорию Таджикистана".
"В ответ на требования представителей Таджикистана кыргызские военнослужащие заняли огневые позиции и первыми открыли огонь. (...) Ситуация усугубилась в следствии стягивания кыргызской стороной дополнительных сил и техники", - отмечается в документе.
В заявлении отмечается, что "в результате вынужденного применения таджикскими пограничниками ответного огня стрелковым оружием, кыргызские военнослужащие применили групповое оружие и миномёты, в том числе в направлении жилых поселений гражданского населения Таджикистана".
"Кыргызскими пограничниками было заявлено, что в вооруженном инциденте используются также отдельные подразделения силовых структур Кыргызстана, не входящие в штатный состав Пограничной службы страны", - следует из заявления.
МИД подчеркивает, что "применение кыргызской стороной подразделений силовых структур Кыргызстана, не входящих в штатный состав Пограничной службы страны, является недопустимым шагом, ведущим к резкой эскалации ситуации на линии государственной границы".
"Данное обстоятельство идет вразрез с достигнутыми 12 марта и 13 апреля 2022 года договоренностями между пограничными ведомствами Сторон", - отмечается в документе.
"Таджикская сторона осуждает преднамеренно спланированную по времени провокацию кыргызской стороны и призывает к строгому соблюдению всех достигнутых договоренностей для недопущения возникновения подобных инцидентов в будущем", - подчеркивается в заявлении.
В пятницу в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Кыргызстана на неописанном участке госграницы между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы. С кыргызской стороны ранения получили двое военнослужащих.
По данным Баткенской обладминистрации, перестрелка произошла в труднодоступной горной местности, примерно в 100 км от областного центра.
На кыргызско-таджикской государственной границе периодически вспыхивают конфликты, вплоть до применения оружия.
16 апреля президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что из 972 км общей границы с Таджикистаном согласованы 664 км.
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