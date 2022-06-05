Парламент Албании избрал президентом экс-начальника Генштаба вооруженных сил страны

Парламент Албании в субботу избрал президентом страны бывшего начальника Генштаба албанских вооруженных сил Байрама Бегая, передает издание Albanian Daily News.
По его данным, 78 членов парламента поддержали кандидатуру Бегая, четверо выступили против, один депутат воздержался.
Агентство Associated Press передает, что, как сообщил премьер-министр Албании Эди Рама, Бегай был одним из шести кандидатов на пост президента страны.
"Мы дали Албании нормального президента, который бесспорно является целостной и гуманной личностью, привержен стране и ее народу", - приводит агентство слова Рамы.
При этом, отмечает агентство, значительная часть оппозиции бойкотировала голосование.
Бегай стал восьмым президентом в истории посткоммунистической Албании и третьим бывшим военным, занявшим этот пост. Президента в этой стране избирают на пять лет.
Байрамов, Чавушоглу и Мередов проведут встречу в Турции
Турецко-азербайджанское сотрудничество имеет жизненно важное значение для энергобезопасности Европы - Эрдоган
Азербайджанские военные отработали на учениях с боевой стрельбой уничтожение целей условного противника
Баку и Тегеран договорились удвоить поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через Иран - СМИ
В Азербайджане объяснили блокировку РИА Новости
В Агентство развития МСБ поступило 1152 обращения от желающих создать бизнес в Карабахе и Восточном Зангезуре
Польская теннисистка Швентек вновь выиграла Roland Garros
В РФ за сутки COVID-19 заболели 4,1 тыс. человек
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Азербайджан вошел в топ-10 стран по количеству пользователей, атакованных финансовыми зловредами
Скидка до 3% для предпринимателей от AccessBank!
Директора British Council по региону и стране посетили Бакинскую высшую школу нефти
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ