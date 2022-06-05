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СНГ 05.06.2022 09:00

Суд арестовал до 2 июля министра здравоохранения Кыргызстана по подозрению в коррупции

Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев арестован на месяц, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Октябрьского районного суда Бишкека.

"Решением Октябрьского районного суда Бишкека в отношении Алымкадыра Бейшеналиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц", - сообщил представитель суда.

По его словам, Бейшеналиев будет содержаться в следственном изоляторе комитета национальной безопасности Кыргызстана до 2 июля.

Накануне президент Кыргызстана Садыр Жапаров образовал комиссию для изучения обстоятельств задержания Бейшеналиева по подозрению в коррупции при закупке вакцин от COVID-19. Бейшеналиев был временно отстранен от занимаемой должности. На время следствия был отстранен и генеральный прокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев из-за личных взаимоотношений с Бейшеналиевым.

Бейшеналиев был задержан 2 июня. По сведениям прокуратуры, по поручению Бейшеналиева в апреле-сентябре 2021 года у иностранных частных компаний было без оснований закуплено 2 млн 460 тыс. доз вакцин от COVID-19 на 1,5 млрд сомов ($19 млн). Средства были переведены в офшорную зону. В отношении Бейшеналиева возбуждено семь уголовных дел - одно по статье о коррупции, два - о вымогательстве, четыре - о злоупотреблении служебным положением и заключении заведомо невыгодного договора.

Бейшеналиев стал министром здравоохранения Кыргызстана в 2020 году.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, МИНИСТР, АРЕСТ


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