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Дальнее зарубежье 05.06.2022 09:40

Северная Корея осуществила очередные пуски баллистических ракет

Северная Корея, вероятно, осуществила пуск восьми баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Ранее агентство со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи информировало о пуске одной ракеты.

В распространенном ОКНШ сообщении не приводятся конкретные данные о зафиксированном ракетном пуске, отмечает агентство. Оно подчеркивает, что запуск стал "18-й демонстрацией силы [...] в этом году".

Как сообщалось, КНДР 25 мая осуществила испытательный пуск предполагаемой межконтинентальной баллистической ракеты и двух баллистических ракет малой дальности.

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Тэги: СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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