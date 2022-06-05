Северная Корея осуществила очередные пуски баллистических ракет

Северная Корея, вероятно, осуществила пуск восьми баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Ранее агентство со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи информировало о пуске одной ракеты.

В распространенном ОКНШ сообщении не приводятся конкретные данные о зафиксированном ракетном пуске, отмечает агентство. Оно подчеркивает, что запуск стал "18-й демонстрацией силы [...] в этом году".

Как сообщалось, КНДР 25 мая осуществила испытательный пуск предполагаемой межконтинентальной баллистической ракеты и двух баллистических ракет малой дальности.