Явка на конституционном референдуме в Казахстане превысила 28% - ЦИК

В Казахстане по состоянию на 10:00 (по времени Нур-Султана, 08:00 по бакинскому времени) воскресенья явка избирателей на референдум по поправкам в Конституцию превысила 28%, сообщила член Центризбиркома Сабила Мустафина.

"Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областными, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 10 часов 5 июня 2022 года избирательные бюллетени получили 28,59% от общего количества избирателей, включенных в списки", - сказала Мустафина на брифинге.

По ее информации, в Акмолинской области бюллетени получили 26,63%, в Актюбинской - 25,62%, в Алматинской - 28,53%, в Атырауской - 29,87%, в Восточно-Казахстанской - 29,88%, в Жамбылской - 32,16%, в Западно-Казахстанской - 32,20%. В Карагандинской области избирательные бюллетени выданы 33,56% жителей, в Костанайской - 30,14%, в Кызылординской области - 28,87%, в Мангистауской - 23,67%, в Павлодарской - 33,14%, в Северо-Казахстанской области - 34,17%, в Туркестанский области - 33,15%, по городу Нур-Султан - 24,18%, в Алматы - 13,91%, в Шымкенте - 34,19%.

"Дальнейшая информация о явке избирателей на избирательные участки будет представлена в 12:00 (10:00 по бакинскому времени-ИФ-Аз)", - заключила член Центризбиркома.

В целом, по данным, продемонстрированным в ходе брифинга, участие в голосовании уже приняли 3 млн 351 тыс. 425 казахстанцев.

В воскресенье в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Президент республики Касым-Жомарт Токаев в воскресенье проголосовал на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию страны.

"Впервые в истории нашей страны проходит такая процедура голосования. Это важный день, нет никакого принуждения, референдум организован на высоком уровне. Думаю, все будет хорошо", - сказал Токаев в воскресенье на избирательном участке в Нур-Султане, отвечая на вопросы журналистов.

Он также отметил, что парламенту Казахстана после референдума предстоит проделать большую работу.

"Хотел бы отметить, что нововведения, за которые сегодня голосует наш народ, предполагают очень большие изменения в общественной жизни нашей страны. По сути, меняется парадигма взаимоотношений меду государством и обществом, на передний план выходят права человека. Это крайне важно. В Конституции статус омбудсмена по правам человека обретает новый статус, новое звучание", - подчеркнул глава Казахстана.