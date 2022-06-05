Количество случаев COVID-19 в мире превысило 531,7 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 531 млн 704 тыс. 928, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 298 тыс. 372 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 84 млн 748 тыс. 329 и 1 млн 8 тыс. 567.
Индия - 43 млн 176 тыс. 640 и 524 тыс. 692.
Бразилия - 31 млн 137 тыс. 479 и 666 тыс. 971 (данные на утро субботы, на утро воскресенья не обновлялись).
Франция - 29 млн 813 тыс. 848 и 149 тыс. 506.
Германия - 26 млн 493 тыс. 235 и 139 тыс. 386 (данные на утро субботы, на утро воскресенья не обновлялись).
Великобритания - 22 млн 493 тыс. 328 и 179 тыс. 415 (данные на утро субботы, на утро воскресенья не обновлялись).
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 810,8. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 88 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 96, Франции - 2 тыс. 265, Германии - 1 тыс. 658, Великобритании - 2 тыс. 607.
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