Явка на конституционном референдуме в Казахстане к полудню составила 43,70% - ЦИК

В Казахстане по состоянию на 12:00 (по времени Нур-Султана, 10:00 по бакинскому времени) воскресенья явка избирателей на референдум по поправкам в Конституцию составила 43,70%, сообщил член Центризбиркома Шавка Утемисов.
"Согласно данным, представленным в штат комиссии референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12 часов по времени столицы в целом по стране бюллетени для голосования получили 43,70% от общего числа граждан, включенных в списки", - сказал Утемисов на брифинге в воскресенье.
"Дальнейшая информация о явке избирателей на избирательные участки будет представлена в 16:00", - заключил член Центризбиркома.
В целом, по данным, продемонстрированным в ходе брифинга, участие в голосовании за пять часов с момента открытия участков комиссий уже приняли 5 млн 122 тыс. 577 казахстанцев.
Наблюдатели миссии парламентской ассамблеи ОДКБ сообщили, что не установили нарушений в ходе проведения референдума.
"Заявляю от имени группы ПА ОДКБ, в ходе наблюдения процесса голосования на 10-ти участках не было установлено никаких нарушений норм и правил проведения референдума. Чувствуется высокая гражданская зрелость молодого поколения Казахстана", - сказал журналистам координатор группы наблюдателей ПА ОДКБ Барот Баротзода.
В воскресенье в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Гражданам республики предстоит ответить на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".
Проголосовать на референдуме смогут более 11,7 млн граждан Казахстана, население которого превышает 19,1 млн человек.
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