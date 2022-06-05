Токаев назвал январские события в Казахстане террористической атакой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что продолжает считать январские события в стране террористической атакой и отмечает, что "операция против государства носила спланированный характер".
"Мы настаиваем на том, что это была террористическая атака, направленная на подрыв государственного строя, поэтому говорим о необходимости привлечения к ответственности всех без исключения людей, которые замешаны, будь это участие, соучастие или подстрекательство и, тем более, организация", - сказал Токаев журналистам в воскресенье на избирательном участке в Нур-Султане.
"Сама операция против государства носила четко спланированный характер, ею руководили хорошо подготовленные профессионалы", - добавил он.
При этом он добавил, что Казахстан открыто ведет расследование январских событий, и необходимости в международных экспертах нет.
"Что касается списка погибших, естественно, он будет опубликован, будет известен всей нашей общественности. Там очень много погибших, (...) которые представляли, так сказать, террористическую сторону. Те люди, которые своими действиями хотели подорвать государственный строй. Но есть и люди, которые не имели отношения к этим организованным вылазкам против нашего государства", - отметил Токаев.
"Все военнослужащие, которые были задействованы в неоправданных действиях против гражданского населения, естественно, будут привлечены к ответственности", - подчеркнул президент Казахстана.
Кроме того, Токаев отметил, что сведения о якобы 20 тыс. террористов, орудовавших в Казахстане во время январских массовых беспорядков, были предоставлена бывшими руководителями правоохранительных органов.
"Что касается 20 тысяч, эта цифра была предоставлена бывшими руководителями правоохранительных органов, речь шла о всей стране", - подчеркнул он.
При этом Токаев убежден, что событий, подобных январским, в Казахстане больше не случится.
"Рецидива трагического января в нашей стране не будет, и залог этого, кстати говоря, сегодняшний референдум. Мы соответствующие уроки извлекли", - подытожил президент Казахстана.
В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего от действий преступных банд пострадал самый крупный город республики - Алматы.
Во время беспорядков погибли 227 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов, а также военнослужащих.
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