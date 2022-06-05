Китайский корабль «Шэньчжоу-14» стартовал к национальной космической станции

Китайский космический корабль "Шэньчжоу-13", стартовавший на орбиту с тремя тайконавтами на борту, успешно вышел на орбиту и теперь направляется к Национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", сообщил представитель центра управления полётами в Пекине.
"Ракета "Чанчжэн-2F" отправила космический корабль "Шэньчжоу-14" на намеченную орбиту, солнечные панели раскрылись. Космический корабль функционирует штатно. Запуск прошёл успешно", - сообщил представитель.
Запуск был осуществлён с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, в воскресенье в 10:44 по пекинскому времени (06:44 по бакинскому времени).
Космический корабль в автоматическом режиме проведет сближение и стыковку с основным модулем "Тяньхэ" китайской орбитальной станции.
В состав экипажа вошли Чэнь Дун (командир корабля), Цай Цзючжэ, для которого этот полёт станет первым в карьере тайконавта, и Лю Ян, ставшая первой женщиной-тайконавтом в истории пилотируемой космонавтики Китая, побывав в космосе в 2012 году. Планируется, что они проведут на станции шесть месяцев.
По плану Управления программы пилотируемых полётов КНР (CMSA), экипаж должен завершить создание космической станции, настроить оборудование, провести запланированные научные исследования и подготовить "Тяньгун" к стыковке с ней двух лабораторных модулей - "Вэньтянь" и "Мэньтянь", которые войдут в состав станции в этом году.
Припасы и оборудование для нового экипажа в мае этого года доставил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-4", так же в настоящий момент находящийся в составе станции.
К настоящему времени на станции побывали уже два экипажа по три человека в каждом. Первый экипаж - "Шэньчжоу-12" прибыл на станцию в июне 2021 года и покинул её в сентябре, второй - "Шэньчжоу-13" пробыл на станции полгода (октябрь 2021 - апрель 2022 года).
Базовый модуль "Тяньхэ" создаваемой китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля прошлого года.
Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. К базовому модулю планируется пристыковать два лабораторных модуля - "Вэньтянь" и "Мэньтянь".
Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.
Планируется, что в качестве составной части станции на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.
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