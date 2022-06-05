США после ракетных пусков Северной Кореи подтвердили готовность обеспечивать безопасность Южной Кореи и Японии

Индо-Тихоокеанское командование американских ВС (INDOPACOM) заявило, что обязательство США по обеспечению безопасности их азиатских союзников остается неизменным.
"Приверженность США обеспечению защиты Республики Кореи и Японии остается неизменной", - говорится в распространенном командованием заявлении после осуществленных КНДР в воскресенье новых пусков баллистических ракет.
В нем указывается, что эти пуски не представляет непосредственной угрозы США и их союзников. При этом отмечается, что они свидетельствуют о дестабилизирующем характере ракетной программы Северной Кореи.
Как ранее сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных, Северная Корея осуществила в воскресенье пуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.
Как заявил министр обороны Японии Нобуо Киси, ракеты преодолели расстояние от 300 до 400 км на высоте от 50 до 100 км.
Агентство Associated Press (AP), комментируя пуски, обратило внимание, что они состоялись на следующий день после того, как были завершены трехдневные совместные американо-южнокорейские военно-морские учения с участием авианосца "Рональд Рейган" в рамках "перехода двух стран к совершенствованию оборонных усилий перед лицом растущих северокорейских угроз".
Официальные лица Южной Кореи и США заявляют, что есть признаки того, что Северная Корея также продолжает подготовку на своем ядерном полигоне в северо-восточном городе Пунгери.
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