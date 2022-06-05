В Туркменистане выделят $300 млн для обеспечения граждан продовольствием

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял решение выделить $300 млн с целью обеспечения продовольственной продукцией туркменского населения, сообщает в воскресенье Государственное информационное агентство страны.
Об этом решении президент объявил в субботу на расширенном совместном заседании кабинета министров и Государственного совета безопасности, в ходе которого были подведены итоги работы отраслей национальной экономики за пять месяцев 2022 г.
В ходе заседания правительства вице-премьер страны Мухамметгулы Мухаммедов, курирующий финансово-экономический сектор, отчитался о принимаемых мерах по улучшению снабжения продовольственной продукцией, созданию запасов в достаточных объёмах продтоваров и поддержанию изобилия продуктов питания на внутренних рынках.
В данном контексте вице-премьер предложил соответствующим структурам выделить денежные средства для бесперебойного и оптимального обеспечения населения продовольственной продукцией. Также для выполнения поставленных задач в этом направлении планируется предусмотреть в госбюджете на 2023 г. достаточные объёмы финансов.
Одобрив представленные предложения, Бердымухамедов отметил, что "с целью обеспечения продовольственной безопасности страны принял решение о выделении $150 млн в качестве поддержки предпринимателям, а также $150 млн министерству торговли и внешнеэкономических связей для закупки необходимых продовольственных товаров".
Подписав соответствующее постановление, глава государства адресовал вице-премьеру ряд конкретных поручений. Вице-премьер также отчитался о проводимой работе по обеспечению продовольственной безопасности страны, снижению объёмов импортной продукции, развитию местного производства.
В частности, сообщалось, что в настоящее время мясо птицы и яйца, в основном, производятся членами Союза промышленников и предпринимателей страны. С целью поэтапного увеличения выпуска в стране данных видов продукции предлагается выращивать кормовое зерно, кукурузу и сою, а также выделить земельные участки для желающих заняться возделыванием этих культур.
Отметив, что птицеводство является рентабельным и быстроокупаемым бизнесом, Бердымухамедов добавил, что "стабильное развитие и расширение данного сектора АПК даст в перспективе ряд неоспоримых преимуществ". В их числе - новый уровень развития малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест, привлечение дополнительных инвестиций.
"Вместе с тем, это призвано содействовать обеспечению населения качественной продукцией отечественного производства, значительному уменьшению импорта аналогичной продукции", - подчеркнул глава государства.
Анкара анонсировала визит Байрамова в Турцию
Байрамов, Чавушоглу и Мередов проведут встречу в Турции
Турецко-азербайджанское сотрудничество имеет жизненно важное значение для энергобезопасности Европы - Эрдоган
Баку и Тегеран договорились удвоить поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через Иран - СМИ
В Азербайджане объяснили блокировку РИА Новости
В Агентство развития МСБ поступило 1152 обращения от желающих создать бизнес в Карабахе и Восточном Зангезуре
В России за сутки COVID-19 заболели 3,8 тыс. человек
В Баку открылся избирательный участок для голосования казахстанцев на референдуме
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 531,7 млн - университет Хопкинса
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Азербайджан вошел в топ-10 стран по количеству пользователей, атакованных финансовыми зловредами
Скидка до 3% для предпринимателей от AccessBank!
Директора British Council по региону и стране посетили Бакинскую высшую школу нефти
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ